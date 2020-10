Santos de Brasil suspende contratación de Robinho por condena en Italia de violación

NOTA À IMPRENSA

O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália.

— Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 16, 2020