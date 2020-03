Esposa de Renato Ibarra niega agresiones y retiran dos cargos contra el futbolista

La defensa del ecuatoriano Renato Ibarra demostró que la vida de Lucely Chalá y Karen Chalá, además del embarazo de la primera, nunca estuvieron en riesgo, por lo que le fueron retirados al futbolista los cargos de tentativa de feminicidio y aborto.

SE RETRACTA la ESPOSA de @RenatoIbarraM DICE q el jugador NO LA AGREDIÓ FÍSICAMENTE Así la audiencia del futbolista del @ClubAmerica Aunq su declaración en @FiscaliaCDMX está escrita a mano, hoy Lucely aseguró q NO RECUERDA HABER dicho q la agredió físicamente. El caso se cae! pic.twitter.com/jnZZNsover

Abogados demostraron que la esposa del centrocampista sí fue agredida, pero nunca estuvo en riesgo la vida de ninguno de los involucrados.

Por lo anterior, Renato Ibarra y otras cuatro personas relacionadas con este hecho serán procesados por violencia familiar, por lo que podrían salir este mismo jueves de la cárcel.

En la audiencia, Lucely Chalá negó haber sido agredida por el jugador de América, quien fue separado del plantel de Coapa.

No, no me agredió físicamente, no recuerdo haber dicho eso”, comentó la esposa de Ibarra.