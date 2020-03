Ramos considera que Madrid debe apelar tarjeta roja

Sergio Ramos considera que su equipo debe apelar la tarjeta roja que recibió durante la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones

El defensa español de Real Madrid, Sergio Ramos, considera que su equipo debe apelar la tarjeta roja que recibió durante la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa ante Manchester City.

“La posibilidad que pueda haber de recurrirla (la expulsión) por parte nuestra, se hará. Por mí, por supuesto que se recurra, cualquier porcentaje que haya por jugar ese partido supongo que el Real Madrid lo aprovechará y yo meteré un poco de presión para que se haga”, comentó.

Ramos ha sido pieza fundamental en las últimas remontadas “merengues” en la búsqueda de la ‘Orejona’, por lo que consideran de suma importancia tenerlo disponible el 17 de marzo en la cancha de los “blues”, argumentando que fue un contacto muy ligero y dependía de la interpretación del árbitro.

“Es un toque muy leve, se puede pitar o no; sobre todo por la forma, porque al final el criterio del árbitro es muy relativo. Para unos puede ser y para otros no, pero puede pitar falta y sacarme amarilla o pitarla en contra. Queda un partido maravilloso de vuelta y juegue o no juegue, nos vamos a dejar la vida”, sentenció.

Con información de Notimex