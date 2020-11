Promueven jugadores de NBA y WNBA el voto en EE.UU.

La WNBA y la NBA se decidieron hace un mes con las Seattle Storm y Los Ángeles Lakers como equipos campeones. En ese momento, el balón dejó de rodar en las dos burbujas organizadas en Florida y Orlando, pero las franquicias y los deportistas han mantenido otra lucha que, como algunos jugadores han indicado en medios de comunicación estadounidenses, es mucho más relevante.

Esta pelea ha consistido en la promoción del voto bajo los lemas “Vota” (“Vote” en inglés”) y “Usa tu voz” (“Use your voice” en inglés”) con los que los 12 equipos de la competición femenina y la mayoría de los 30 que componen la masculina han inundado las redes sociales en el día electoral.

Today is Election Day! Are you #VoteReady ? Before you head to the polls, make sure you know your DO’s and DON’Ts. ⬇️ pic.twitter.com/lDVp2AlTom

Internet ha sido el principal canal de transmisión de estos mensajes por el que los clubes han aportado información de servicio sobre cómo votar, dónde se encuentran los centros electorales más cercanos o cómo se puede acceder a los programas de los candidatos a la presidencia.

Igualmente, la NBA (compañía que engloba las ligas, NBA, WNBA y G-League) anunció a través de un comunicado la cesión de 28 instalaciones de equipos de sus tres ligas para todo tipo de actividades relacionadas con las elecciones como formación para voluntarios electorales o almacenamiento de urnas y además, aseguró que todos los empleados de la organización tendrían este 3 de noviembre libre para poder ir a votar.

Las páginas oficiales de las tres competiciones han sustituido su foto de perfil habitual para poner una imagen con la palabra “vote”, al igual que el resto de equipos, que también ha aprovechado para publicar contenido relacionado con las elecciones.

Este martes, se puede ver desde publicaciones con tono oficial hasta algún que otro meme como el de la jugadora Skylar Diggins Smith (Phoenix Mercury) chocando la mano a Diana Taurasi bajo el título “estado de ánimo después de votar”.

Y no solo han participado los perfiles oficiales de las franquicias, sino también los propios deportistas desde sus cuentas personales, es el caso de Lebron James que con una foto del candidato demócrata Joe Biden y la candidata a la vicepresidencia Kamala Harris ha escrito: “Un día más, por favor vota. Necesitamos todo para cambiar y todo empieza mañana”.

James es uno de los que ha creado una plataforma conocida como “More than a vote” (más que un voto) en la que participan personajes de la esfera pública como Alexandria Ocasio Cortez (política demócrata), pero también otros deportistas como el jugador de fútbol americano Patrick Mahomes o la campeona olímpica Allison Félix.

We could go on… Birmingham, Cleveland, Charlotte, Detroit, and San Antonio are just some of the other cities that came up HUGE.

Because you said #WeGotNext, our voices are being heard at the polls today. We can’t thank you enough. 🤚🏿 pic.twitter.com/u7CUWuFNeh

— More Than A Vote (@morethanavote) November 3, 2020