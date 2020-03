Posponen partido de la MLS en Washington por coronavirus

Ante el aumento de contagios de coronavirus en Estados Unidos, Seattle Sounders informó este miércoles que su partido en casa ante FC Dallas del próximo 21 de marzo fue pospuesto, luego de las medidas anunciadas por el gobernador de Washington, Jay Inslee.

Por medio de un comunicado, el equipo campeón de la Major League Soccer (MLS) se comprometió a seguir las indicaciones que las autoridades gubernamentales para controlar la propagación del COVID-19.

Following Governor Inslee’s news conference this morning, Sounders FC’s match on March 21 versus FC Dallas at CenturyLink Field has been postponed.

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) March 11, 2020