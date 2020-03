Permitir el Liverpool vs Atlético de Madrid fue un acto criminal: Ancelotti

Carlo Ancelotti lamentó la determinación de permitir que el partido entre Liverpool y Atlético se jugara en medio de la pandemia de COVID-19

El italiano Carlo Ancelotti, estratega del Everton, lamentó la determinación de permitir que el partido entre Liverpool y Atlético de Madrid, por la vuelta de los octavos de final de Champions League, se jugara en medio de la pandemia de coronavirus COVID-19.

“Jürgen Klopp (técnico del Liverpool) me dijo que jugar bajo esas condiciones era un acto criminal y creo que tenía razón”, aseguró el timonel “toffee” para un medio italiano.

El extécnico del Napoli lanzó estas declaraciones luego de que Klopp explicara que la incesante expansión del coronavirus en territorio europeo fue una condicionante para que su equipo, vigente monarca de la Champions, no estuviera concentrado y fuera eliminado de la competencia.

“Hoy la prioridad es la salud y cómo limitar la infección. Todo lo demás es secundario. No me preocupa cuándo se comenzará de nuevo ni cuándo acabará la temporada. Créanme, no me importa. En este momento es el menor de mis pensamientos”, sentenció Ancelotti.

Con información de Notimex