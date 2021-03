“Mi renuncia está permanente en la mesa de Vergara”, asegura Ricardo Peláez

Ricardo Peláez y Víctor Manuel Vucetich salieron a dar la cara tras la goleada sufrida por las Chivas ante el América en el Clásico Nacional.

Peláez Linares, director deportivo del Guadalajara, aseguró que es el máximo responsable de los malos resultados que ha dado el equipo en el presente torneo.

Estamos avergonzados de la actuación que hemos tenido a lo largo del torneo, no hemos estado ni cerca de dar los resultados que la gente quiere de ellos. Somos responsables nosotros, yo como director deportivo, Vucetich como técnico”, comentó Ricardo Peláez en conferencia de prensa.

El directivo apuntó además que su renuncia se encuentra en la mesa del presidente Amaury Vergara permanentemente, quien será el que defina qué sucederá con él en el futuro.

Mi renuncia está permanente en la mesa de nuestro presidente Amaury Vergara; alguien tiene que asumir la responsabilidad de lo que pasó ayer”, expresó.

“Me considero muy competitivo y muy ganador, el día que me tenga que ir, me voy y no voy a cobrar un peso, quédense muy tranquilos con eso”, agregó.