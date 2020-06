“Llegué a pensar que ya no quería jugar”, confiesa Lorena Ochoa

Lorena Ochoa, máxima exponente del golf en México, confesó que estuvo a punto de “rajarse” en su primer año como profesional al complicarse un poco su carrera, pero tomó las cosas con calma y regresó al campo.

En entrevista transmitida en Instagram Live, Lorena aceptó que estuvo a punto de dejar el golf antes de convertirse en la mejor del mundo, pero regresó con una mejor mentalidad y se planteó las metas que quería realizar.

No estaba preparada para vivir eso, llegué a pensar que ya no quería jugar, que me quería rajar, que quería tener una vida más normal. Obviamente a las dos semanas de descansar me volví a vestir de golf, entonces tomé las cosas con otra mentalidad. Fue cuando me propuse jugar alrededor de 10 años y me prometí cumplir mis metas y si yo tuviera la oportunidad de casarme y tener una familia me iba a salir la vida de los torneos”, dijo.