Jugadores de la NFL avalan nuevo contrato de trabajo hasta el 2030

Los jugadores de la NFL votaron para aprobar un nuevo acuerdo de negociación colectiva con los propietarios de la liga, evitando conflictos laborales en la liga de fútbol americano hasta el 2030.

Con esta decisión también despejan el camino para una temporada regular de 17 partidos a partir del 2021.

La votación terminó con números de 1019-959. La aprobación requirió que la mayoría de los jugadores votaran.

La Asociación de Jugadores de la NFL dio noticias a través de un tuit en el que indicaba que “el resultado llega después de un proceso largo y democrático de acuerdo con nuestra constitución”.

Tretter elogió la mayor parte de ingresos y beneficios que tiene el jugador al concluir la carrera, pero agregó: “Entendemos que no todas las ofertas son perfectas, y no obtuvimos las ganancias que queríamos. Ahora debemos unirnos y movernos hacia adelante como una unión”.

Our statement on the CBA vote: pic.twitter.com/3pXydLLQ9c

— NFLPA (@NFLPA) March 15, 2020