Jonathan Orozco da negativo a COVID-19 en segunda prueba

El portero de Santos Laguna afirmó que dio negativo a COVID-19 en una segunda prueba; necesita una tercera para ser dado de alta

Jonathan Orozco, portero de Santos Laguna, afirmó que dio negativo a COVID-19 en una segunda prueba que se realizó el domingo, pero indicó que necesita una tercera para poder ser dado de alta.

“Tengo una noticia que darles y es que el domingo pasado nos hicimos una segunda prueba para ver cómo iba el virus y gracias a Dios dio negativa. Necesitamos otro negativo para que nos den de alta y por el tema de anticuerpos, pero vamos evolucionando favorablemente y seguimos, pues en mi cuarto y con las medidas de protección sanitarias y con el protocolo que hay que llevar”, contó Orozco durante una transmisión en vivo.

Detalló que la tercera prueba de COVID-19 se la realizará el jueves o viernes de esta semana.

“Si Dios quiere, el próximo lunes ya cumplimos dos semanas de aislamiento, pero por ahí del jueves o viernes me haré otra prueba y espero que sea negativa”, dijo.

El guardameta de Santos indicó que su familia se encuentra bien y más tranquilos tras los resultados negativos a coronavirus.

“La verdad ha sido complicado, pero lo he sabido llevar por el apoyo de mi familia que, gracias a Dios están bien, me da mucho gusto y ya estoy más tranquilo y contento”, dijo Orozco, quien pidió a sus seguidores que sigan con las medidas sanitarias.

“Gracias por su apoyo y los quiero exhortar a que se sigan cuidando, no bajen la guardia y sigan tomando las medidas de precaución sanitarias. Esperamos salir pronto de esta situación”, finalizó.

La semana anterior, Orozco confirmó que era uno de los jugadores de Santos Laguna que dio positivo al COVID-19, aunque desconoce de qué manera se contagió.

El guardameta confirmó que realizó una reunión en la que no estuvo ninguno de sus compañeros que también resultaron positivos, “sobre los chismes de que hubo una fiesta no es verdad, solo una reunión, me gusta cantar e invité a dos personas”.

Con información de López-Dóriga Digital