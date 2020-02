Japón implementa medidas especiales para evitar propagación del coronavirus

Japón anunció medidas especiales para evitar una mayor propagación del coronavirus que incluyen la prohibición de entrar al país a quienes se hayan infectado, pero las autoridades negaron rumores de que se vayan a cancelar los Juegos Olímpicos.

Los anuncios fueron hechos poco después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la emergencia internacional por el rápido aumento de pacientes afectados por el brote de coronavirus surgido en la ciudad china de Wuhan.

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, anunció que entre las medidas adoptadas se incluye la prohibición de entrar al país de las personas que se haya confirmado que están contagiadas con el coronavirus.

“Vamos a negarle la entrada en el país cuando una persona contagiada intente hacerlo”, afirmó Abe. “Aunque no podamos confirmar si (una persona) está contagiada. Vamos a estudiar rápidamente las acciones para aumentar los controles de migración”.

El primer ministro se comprometió a trabajar con las instancias internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asegurar que la organización del evento deportivo no se vea afectada.

Go on a Journey with the Olympic Rings!

From arrival to celebration! 🎆 #RoadToTokyo pic.twitter.com/AWdCSYRWcK

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) January 27, 2020