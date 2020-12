“Estoy muy arrepentido de lo que pasó, ahora tengo más responsabilidad con la sociedad”, asegura Joao Maleck al dejar Puente Grande

Tras salir del penal de Puente Grande, Joao Maleck ofreció una disculpa pública a las familias afectadas por el choque en el que participó en junio de 2019.

“Lo primero que quiero ofrecer es una disculpa pública a las familias afectadas, y a toda la gente decirle yo entré siendo un Joao Maleck aquí en el penal, salgo siendo otro, deportivamente y lo que más me importa, como ser humano, he aprendido muchísimo adentro, estoy muy arrepentido de lo que pasó, ahora tengo más responsabilidad con la sociedad y con las familias y sin duda salgo más motivado que nunca, Dios me dio una segunda oportunidad”, aseguró.