“Es real” quema de muertos por COVID-19 en calles de Ecuador, afirma futbolista argentino

Leandro Vega, exdefensa del River Plate y actual jugador del Emelec de Ecuador, relató la situación que se vive en la ciudad de Guayaquil ante la pandemia de coronavirus COVID-19.

Se han viralizado videos donde se observa a la gente tirar en la calle los cuerpos sin vida de personas víctimas del coronavirus, incluso les prenden fuego.

“ Las imágenes son reales . Dejan a las personas muertas en la calle, en las veredas, en las casas. No los van a buscar y los queman. Es muy jodido lo que está pasando”, aseguró Vega.

El defensa argentino afirmó que “a los hospitales no se puede ir porque están colapsados y los médicos están a full”.

Vega, de 23 años, aseguró que teme haber sido infectado de COVID-19 debido a que su kinesiólogo dio positivo al coronavirus hace unos días.

“Estuve trabajando con un kinesiólogo que venía a casa a ayudarme con la recuperación de mi lesión y ahora está infectado. Hace una semana y media dejó de venir porque empezó con los síntomas y hace tres días le dio positivo el test”, comentó Vega.

“Estoy asustado porque él venía a casa y no sé si nos trasladó el virus o no. Nosotros por ahora no tenemos síntomas y tratamos de hacer las cosas bien, en cuanto a la higiene, a tomar las vitaminas correspondientes”, agregó.