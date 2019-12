Emiliano Gamero llega a la plaza de sus sueños

Emiliano Gamero, es hoy día el rejoneador más destacado de nuestro país

Por: Carlos Yarza

El rejoneador capitalino Emiliano Gamero, esta como navaja, para presentarse este domingo en la Monumental Plaza de Toros México, la plaza de sus sueños, la que desea conquistar con su toreo. Gamero, es hoy día el rejoneador más destacado de nuestro país, ha logrado la internacionalización y ha apostado fuerte en Europa, donde este año sumó una temporada más, en la que toreó diez corridas en las que logró nueve salidas a hombros.

De sus experiencias en el viejo continente habló para Latitud Megalópolis, – Un año bueno en Europa, a pesar de que iba con la incertidumbre de que tenía muy poco por torear, pero bueno se fueron cerrando fechas, y lo más importante que fueron fechas con más peso, carteles más rematados con figuras del toreo. Me presente en Francia, en Portugal, éxitos rotundos, la verdad que estoy contento, la cuadra de allá la conocieron aquí, son los veteranos con los que toree en México. La verdad que estoy muy contento porque ha sido un esfuerzo tremendo, andar en España y en México y andar viajando, mi familia abandonada un poquito, pero bueno todo sea por el bien de mi carrera y de la fiesta-.

La experiencia le ha dado madurez a Emiliano, que desde su regreso a México, ha trabajado muy fuerte en afinar a la cuadra con la que torea acá en México, una cuadra nueva pero efectiva, -La cuadra de aquí no se conoce mucho pero es muy buena, tiene una variedad de puros caballos hermosos, con mucha máquina, con mucho porte y mucha torería, son caballos nuevos, una cuadra complementada por nuevos y caballos que ya habían toreado las otras temporadas-.

De salida usa a: Inspiración y Mala Cara. Para banderillas: Dejavú, Glamour, Adame, Padilla, Hijo del Sol e Ilusión. Para el último tercio sacará a Conjuro y Jaque Mate.

Emiliano junto a su cuadra han trabajado fuerte para lograr el objetivo, un triunfo resonante, -Regresar a la Plaza México es un éxito, un triunfo, el simple hecho de partir plaza ahí. Me encantaría a parte de la de rejones, torear en un cartel más rematado con toreros de a pie, en una fecha importante donde haya más gente, pero bueno ahora vamos a triunfar fuerte este domingo y que Dios reparta suerte para todos-.

Algo que resulta clave, es el momento en el que llega Gamero a esta fecha, -Llego en un punto de madurez muy importante, me siento en mi mejor época, en mi mejor momento, con una estabilidad emocional, una estabilidad torera mucho más rematada y pues bueno creo que si Dios quiere y me manda dos toros buenos los voy a bordar y si no llegan así, también vamos por todas, y a demostrar que en México, hay un buen gallo-.

El cartel de la ya tradicional corrida de rejones en la Plaza de Toros México, están anunciados los caballistas mexicanos Horacio Casas, Emiliano Gamero y Santiago Zendejas, que hará su debut en el máximo coso, además actuarán tres grupos de forcados, los de Lisboa, Turlock y los de Mazatlán, ellos ante el encierro de Vista Hermosa.

Fotos. CAYAO y Archivo Gamero.

Texto publicado en Latitud Megalópolis