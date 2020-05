Eli Manning descarta convertirse en entrenador de la NFL

El exmariscal de campo de Giants de Nueva York, Eli Manning, declaró este martes que se tomará un año sabático para pensar cuál será su siguiente trabajo, aunque descartó la posibilidad de convertirse en entrenador en jefe de algún equipo de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

El hermano de Peyton dijo que la razón por la cual no quiere convertirse en entrenador, es que prefiere disfrutar a su familia en lugar de estar mucho tiempo en los campos de entrenamiento.

Sé una cosa: no quiero ser entrenador de la NFL. He visto lo que hacen nuestros entrenadores y las horas que pasan , y disfruto estar con mi familia.”

Sin embargo, el dos veces ganador del trofeo Vince Lombardi argumentó que alejarse del futbol americano le resultará muy difícil, por lo que no descarta tomar en un futuro algún trabajo para seguir ligado al único equipo con el cual jugó durante 16 temporadas.

Este deporte es mi amor y pasión. Es todo lo que he sabido durante los últimos 25 años y todo lo que he estado haciendo. No creo que pueda alejarme demasiado de eso. Me gustaría hacer algo con los Giants, mantenerme involucrado con ellos. Probablemente necesito un pequeño descanso en este momento solo porque es muy nuevo. Así que me tomaré un poco de tiempo”, sentenció.