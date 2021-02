El milagro taurino en Puebla

Los grupos animalistas que buscan acabar con la fiesta de los toros, hoy perdieron una batalla, pero no se quedaran con los brazos cruzados

Por Carlos Yarza

Hoy la sociedad taurina de Puebla y de México celebra que en la capital poblana se puedan seguir dando corridas de toros, todo esto tras varios meses de jaleo, luego que la presidenta municipal de la angelópolis, Claudia Rivera Vivanco, presentara una iniciativa para prohibir los festejos taurinos en el mencionado lugar. Como en todos los sitios donde se ha intentado cumplir este objetivo la justificación es ir en contra del maltrato animal, entre otras cosas.

Como ustedes saben soy taurino de corazón, pero siendo objetivo lo que sucedió en Puebla, fue un verdadero milagro, la alcaldesa, los grupos animalistas y los regidores que la respaldan, ya celebraban antes de la votación, que se realizó este pasado jueves 18 de febrero, ya que sabían de antemano que tenían asegurados 12 de los 24 votos posibles, lo que provocaría un empate técnico, lo que le daría a la morenista, la satisfacción de dar la puntilla a la fiesta brava en la ciudad de Puebla, ya que ella cuenta con el poder del voto de calidad, y con él inclinaría la balanza a su favor y cumpliría su objetivo, era la crónica de una muerte anunciada, la de las corridas de toros.

Tras casi de dos horas en que los regidores expusieron sus posturas, unos a favor, otros en contra, llegó el momento de la votación y antes de hacerlo la incertidumbre flotó en el ciberespacio, ya que mucha gente, tanto a favor como en contra de los toros, siguió la votación del cabildo poblano a través del internet, para ese momento muchos taurinos ya veían hundido el barco.

La votación en lo general inicio y los votos a favor de prohibir las corridas de toros se comenzaron a sumar, fue al llegar al momento de pedir su voto al regidor Joaquín Espidio, que se hizo un silencio, y a pesar de que se le solicitó el voto en varias ocasiones, lo que molestó a los otros regidores, el voto que empataría las cosas no llegó, con lo que Rivera Vivanco, tuvo que escuchar que la iniciativa que estaba respaldando, y por la que tanto peleó, y que tomó como bandera para buscar la reelección en su cargo, en estas próximas elecciones, era desechada tras una votación de once votos a favor y doce en contra.

En ese momento los taurinos respiramos y celebramos.

El río volvió al cauce, y ahora debe de llegar el tiempo de la reflexión. ¿Qué es lo que llevó a la fiesta a vivir esta situación?, se debe buscar ahora cómo fortalecer a la fiesta en Puebla y en todo el país, y catapultara un sitio preponderante, y todas las partes que forman la fiesta deben cumplir con su parte, empresarios, toreros, ganaderos y aficionados. Y la cosa no es difícil sólo se requiere de hacer las cosas bien, no hay que cambiarle nada al espectáculo, sólo, insisto, hacer las cosas bien.

Por otro lado en las otras entidades taurinas se tiene que trabajar para ir un paso adelante y no dejar que las cosas lleguen al límite para reaccionar e ir a contra corriente, bien dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, hay que poner las nuestras a remojar.

Los grupos animalistas que buscan acabar con la fiesta de los toros, hoy perdieron una batalla, pero no se quedaran con los brazos cruzados, eso lo podemos tener por seguro, seguirán buscando llegar a su meta, y no es defender al toro, si no por el contrario es acabar con él, porque tienen claro que es la única forma de terminar con una tradición milenaria como lo es la tauromaquia.

*Texto publicado en Latitud Megalópolis