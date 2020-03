Denuncian a medallista mexicano por violencia familiar

La exnovia del medallista panamericano, Fernando Martínez, denunció que fue agredida en diversas ocasiones por él, quien incluso la amenazó de muerte

Fernando Martínez, medallista mexicano de la disciplina de atletismo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, fue denunciado por su exnovia, Edna Quintanilla por, presuntamente, golpearla y amenazarla de muerte.

En un video compartido a través de redes sociales, Quintanilla aseguró que el medallista la agredió en diversas ocasiones mientras fue su pareja sentimental, durante tres años y medio.

En la grabación, la mujer relata diversos episodios violentos del también integrante del Ejército Mexicano y asegura que normalizó la violencia que este ejercía hacia ella hasta que decidió terminar su relación.

A partir de ese momento, indicó Quintanilla, inició una serie de acosos por parte de su expareja que la llevaron a presentar una denuncia ante las autoridades e incluso ante el Ejército, misma que hasta el momento no ha sido atendida.

“Hasta el momento no he tenido la oportunidad de recibir ayuda de abogados privados ni de instituciones que apoyan a mujeres que han sufrido violencia. Los abogados me han dicho directamente que una denuncia no sirve de nada, que solo es para que quede como antecedente en caso de una agresión futura. Supongo que están esperando a que me mate o algo así“.

Aseguró que recurrió a redes sociales como una forma de hacer visible su denuncia y como prevención además de que espera que esto ayude a otras mujeres a alzar la voz en este tipo de circunstancias.

Fernando Martínez le dio a México el segundo oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 después de ganar la prueba de los 5 mil metros varonil.

Además de obtener otra medalla de oro en la misma competencia en 500 metros planos.

Portó la bandera de México en la clausura en esta justa deportiva.

Con información de López-Dóriga Digital y Radio Fórmula