Delfines de Miami despide a coordinador ofensivo

Si bien Brian Flores mantendrá su puesto como entrenador en jefe de los Delfines de Miami, el coordinador ofensivo Chad O’Shea fue despedido, junto con los estrategas de línea ofensiva, Dave DeGuglielmo y el de safeties, Tony Oden.

La ofensiva de Miami concluyó en la posición 27 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), siendo la sexta peor en cuanto a promedio de yardas con 310, situación que provocó que solamente ganaran cinco partidos en la temporada y se ubicaran en el último lugar de la división AFC Este.

We have parted ways with offensive coordinator Chad O’Shea, offensive line coach Dave DeGuglielmo and safeties coach Tony Oden.

— Miami Dolphins (@MiamiDolphins) December 30, 2019