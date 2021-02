Dan de alta al piloto Fernando Alonso tras cirugía por atropello

El equipo Alpine de Fórmula 1 anunció que el piloto español Fernando Alonso podrá continuar su recuperación en casa, tras haber pasado un periodo de 48 horas en observación en un hospital de Berna.

El doble campeón mundial abandonó el hospital donde fue operado de la mandíbula el pasado viernes 12 de febrero, tras el accidente de bicicleta que sufrió un día antes cerca de su casa en Lugano, al sur de Suiza.

El equipo Alpine explicó en un comunicado que Fernando Alonso tendrá que guardar “durante un corto periodo de tiempo reposo absoluto, antes de retomar progresivamente los entrenamientos de cara al comienzo de la temporada”.

Alonso podría estar, por tanto, en el inicio del Mundial de Fórmula Uno, entre el 26 y 28 de marzo en Baréin.

El jueves 11 de febrero, Alonso chocó con la parte derecha de un automóvil que cruzaba la calle para entrar en un supermercado.

El piloto fue trasladado ese mismo día a un hospital de Berna, la capital suiza, donde se sometió a una cirugía maxilofacial para corregir la mandíbula superior, afectada en un accidente en el que Alonso también perdió varias piezas dentales.

Thanks everyone for support . It was very heartfelt. 💙

Gracias por todas las muestras de apoyo. Las agradezco de corazón 💙 pic.twitter.com/U1mV51v68D

— Fernando Alonso (@alo_oficial) February 15, 2021