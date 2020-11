‘Checo’ Pérez seguirá en Fórmula 1 solo si es con Red Bull

El piloto mexicano Sergio Pérez afirmó que su único futuro en Fórmula 1 está en firmar con Red Bull porque, después de una década de carreras y nueve podios, aspira a un monoplaza del máximo nivel.

“Sólo hay una opción. Llevo muchos años aquí y quiero continuar, estoy en el mejor nivel de mi carrera, pero sólo quiero seguir con un proyecto y una motivación definidos. Si no tengo ese proyecto, prefiero no tomar otro”, indicó.

Indicó que en la escudería austriaca están tomando esa decisión y que ese futuro no está en sus manos, a tres carreras para terminar la temporada 2020.

“Tengo claro que quiero continuar porque el Plan B es parar durante un año y ver cómo me siento durante el año sin carreras, si tengo ganas de competir o si me apetece hacer otras cosas fuera del automovilismo. Si no estoy en la F1, el año que viene no haré otra cosa”, dijo.