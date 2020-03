Canadá no mandará atletas a los Juegos Olímpicos; pide que se suspendan

El equipo de Canadá no tomará parte en los Juegos Olímpicos ni los Paralímpicos de verano de 2020, de acuerdo con un informe que dieron a conocer de manera conjunta los comités Olímpico Canadiense (COC) y el Paralímpico (CPC).

A través de un comunicado indicaron que “El COC y el CPC instan urgentemente al Comité Olímpico Internacional (COI) y al Comité Paralímpico Internacional (IPC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) a posponer los Juegos por un año y les ofrecemos nuestro apoyo total para ayudarlos a navegar por todos las complejidades que traerá la reprogramación de los Juegos”.

La decisión se da después de que todos los organismos deportivos a nivel mundial decidieron suspender las actividades por tiempo indefinido debido a la pandemia del coronavirus.

Ambos comités indican en el mismo texto que reconocen la problemática que implica reprogramar los Juegos Olímpicos, pero aseguran que “nada es más importante que la salud y la seguridad de nuestros atletas y la comunidad mundial“.

Fuentes cercanas a los comités olímpicos de otros países, advierten que algunos de estos podrían seguir los pasos de Canadá.

— Team Canada (@TeamCanada) March 23, 2020