Ajax queda eliminado de Europa League por el Getafe

El Ajax ganó, pero el resultado le fue insuficiente. Edson Álvarez permaneció en el banco de suplentes luego de que en la ida fue titular

La escuadra del Ajax de Ámsterdam, que tiene entre sus filas a Edson Álvarez, ganó 2-1, pero el resultado le fue insuficiente para remontar la serie y por tal razón quedó eliminado de la UEFA Europa League a manos del Getafe.

Los Azulones ganaron la semana pasada 2-0 en condición de local, marcador que supieron aprovechar este jueves en la vuelta de los dieciseisavos de final del certamen para salir vivos del Johan Cruijff Arena.

Los ajacied necesitaban ganar por 2-0 para forzar a los tiempos extras y cuidarse de no recibir gol para no complicarse más su situación, pero el plan no salió conforme a lo previsto.

Getafe prácticamente liquidó la serie con el 1-0 apenas a los cinco minutos cuando Jaime Mata recibió el balón dentro del área en una jugada precedida por un saque de manos y le ganó el rebote al argentino Lisandro Martínez para después vencer a André Onana.

Con ese gol en contra, los holandeses tenían que hacer cuatro, tarea que no consiguieron.

El estratega del Ajax, Erik ten Hag pagó el hecho de habilitar a Martínez como central cuando es un habitual en mediocampo, mientras que Edson Álvarez permaneció en el banco de suplentes luego que en la ida fue titular como zaguero.

Ajax buscó reaccionar de inmediato y se metió al juego con el 1-1 a los 10 minutos por parte de Danilo tras una asistencia por parte de Donny van de Beek.

Pasada la hora de juego, los ajacied dieron la vuelta al marcador y se sintieron con vida con el 2-1 por parte de Carel Eiting, quien cobró una falta y el balón fue desviado por el uruguayo Mathias Olivera.

Ajax todavía tenía que hacer dos más para seguir en la Europa League, pero Getafe resistió e incluso tuvo oportunidades para igualar el marcador debido a que el rival arriesgo de más y dejó muchos espacios atrás pero ya no hubo más goles.

Con global de 3-2 los españoles avanzaron a los octavos de final, mientras que Ajax solo se enfocará a los torneos domésticos. En esta campaña no fue a nivel continental ni la sombra de aquel equipo que alcanzó las semifinales de Champions League en la temporada anterior.

Con información de Notimex