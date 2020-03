A mi edad estos retos me dan ‘vidilla’, dijo Aguirre sobre salvar al Leganés

Javier 'Vasco' Aguirre, entrenador del Leganés, mantiene la esperanza de que su equipo logre la permanencia en el futbol español

El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Leganés, aseguró que la ilusión de la salvación del equipo permanece intacta y que entrenarle está siendo un buen reto para su carrera.

“Ha habido ciertas vicisitudes que han hecho que el equipo se vea afectado. Circunstancias que no están en tus planes, que no te imaginas. Cuando llegué, el barco ya había zarpado y la distancia era de seis puntos de la salvación”, dijo.

“Visto lo visto, no hemos hecho mucho más de lo que se había hecho anteriormente. Pero la ilusión está intacta. Es un bonito reto porque a mi edad estos retos me dan vidilla. Me va la marcha y me ocupan. La otra es quedarme en casa a estorbar a la mujer”, bromeó.

Cuando le preguntaron sobre su ánimo apagado en la conferencia, el entrenador mexicano detalló que era por las bajas temperaturas: “hoy hacía mucho frío, apenas me estoy recuperando. Les voy a pasar un tip. Vayan al entrenamiento cab… ahí hace mucho frío”, declaró el estratega azteca.

Un Javier Aguirre y un rollo de papel film para llevar, por favor. Así rebaja la tensión del descenso. pic.twitter.com/fl8QlmjYXU — Dаniеl Chanоnа (@Daniel_Chanona) March 6, 2020

Ahora viajan a Villarreal en busca de su primera vitoria liguera a domicilio del curso: “entiendo que si no hemos ganado fuera es porque no lo hemos merecido. Hemos estado cerca pero no nos ha alcanzado. Son estadísticas que no nos ayudan, pero pocas lo hacen estando en esta situación”.

“Hay que seguir intentándolo, hacer bien las cosas, buscar victorias porque es lo único que nos permite alimentar la esperanza de quedarnos en Primera. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en conseguir esa primera victoria fuera de casa y también para ganar en casa, que también cuesta un mundo”, agregó.

Las salidas de Braithwaite y En-Nesyri le han dado mayor protagonismo al argentino Guido Carrillo, delantero de perfil más rematador: “Una de las virtudes de Guido es el juego aéreo, tanto en ataque como en defensa. Con los pies también lo hace bastante bien. No es el más veloz del equipo y jugar con él a la contra nos cuesta más. Pero abajo se defiende, te guarda un balón, te devuelve una pared”.

“Es un jugador muy completo, no en vano jugó en Argentina, en Francia y en Inglaterra. Tenemos dos delanteros, junto a Guerrero, que tienen varios registros. Pero su principal virtud es el juego aéreo, estamos de acuerdo. Y eso, acorde a los libritos, implica tirarle centros”, explicó.

El mexicano cree que aún tienen tiempo de revertir la situación: “Mientras cada partido valga tres puntos y estemos a cinco faltando treinta y seis, queda aún margen de maniobra. Matemática pura y dura”.

Por ello no quiere que cunda el desánimo: “a nivel profesional no lo he visto, no se ha presentado. Una lesión desanima, una suspensión desanima, una derrota. Pero nuestra obligación por la gente y porque es un trabajo bien remunerado donde es complicado llegar a la elite, es defender eso. El otro día les recordaba que nadie, y yo soy el más viejo, llegó por casualidad o por dedazo”.

“Todos tenemos una historia detrás, una historia que contar. Entre medias hay lesiones, entrenadores que no te queden, periodistas que te meten un viaje… Y están aquí. Somos unos privilegiados. Nos ha costado, no es fácil. Se lo han currado, cuídenlo. Si el otro me demuestra que es mejor, que me gane y perfecto, alguien tiene que perder. Pero que no sea por nuestra actitud, eso no lo permito nunca”, comentó.

Habló acerca de una familia que estuvo esperándole a la puerta del estadio durante largo tiempo tras el partido contra el Alavés: “Yo pensé que me iban a insultar y me pidieron una foto. Eso es impagable, en mi profesión es un lujo y una maravilla. Me reconforta, piensas que a esa gente no le puedes fallar”

“Eso es maravilloso y seguramente la gente es así, quiere a su equipo. Y no les puedes fallar, no me nace hacerlo. Todos los días se lo recuerdo a los jugadores, por esa gente hay que romperse el alma. Es un trabajo y cobramos, nuestras familias están siempre en las buenas y las malas, pero esa gente que está fuera y paga por venirte a ver… chapeau, como dicen”, apuntó.

Con información de EFE