Universidad de Texas en Austin logra crear primer mapa 3D de Covid-19

La Universidad de Texas en Austin y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos crearon el primer mapa 3D anatómico a escala de la parte del Covid-19 responsable de infectar a células humanas, un logro que consideran fundamental para el desarrollo de una futura vacuna.

En un comunicado, la institución consideró que la capacidad de reproducir este mapa de la proteína espinal del Covid-19, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denominado a este virus, “es un paso esencial para que los investigadores de todo el mundo puedan desarrollar vacunas y medicamentos antivíricos para combatir esta enfermedad”.

Researchers from @UTAustin & @NIH are 1st to map the spike protein the #coronavirus uses to enter cells, a critical breakthrough toward developing a #vaccine — & they did it in record time!@McLellan_Labhttps://t.co/wJPiMGnuFA pic.twitter.com/ZqOR5bBibE

— NaturalSciences @ UT (@TexasScience) February 19, 2020