TikTok, Pinterest y Spotify sufren problemas simultáneamente

En redes sociales, usuarios reportaron la caída de aplicaciones como TikTok, Pinterest y Spotify, entre otras populares aplicaciones de manera simultánea.

De acuerdo con la página DownDetector, las fallas se presentaron principalmente en la región de Estados Unidos, entre las 17:00 y las 18:00 h (tiempo de la Ciudad de México).

Los problemas con estos servicios provocaron que usuarios compartieran chistes y memes al respecto en redes sociales.

De acuerdo con el medio especializado en tecnología The Verge, el problema fue causado presuntamente por un problema con una herramienta del kit de desarrollo de software (SDK) de Facebook.

Este miércoles también se presentaron problemas en los populares videojuegos en línea Call Of Duty y Grand Theft Auto V.

Everyone coming to twitter to check if anyone else’s tik tok is not working #tiktok pic.twitter.com/43WdDC3v3R

— ItzurgirlAnn_ (@Itz_itohan) May 6, 2020