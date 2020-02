Tienen internet el 56.4% del total de hogares en México, reporta el INEGI

Este lunes, el INEGI presentó los principales resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares

En 2019, el 56.4% del total nacional de hogares en el país disponen de Internet, contra 52.9% del 2018, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

"Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2019)"

El INEGI presentó este lunes los principales resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), la realiza por quinta ocasión.

La encuesta señaló que en México en 2019, 80.6 millones de personas de seis años o más utilizaban Internet; 6.3 millones de personas más que en 2018.

Para acceder a Internet, los usuarios utilizan uno o varios equipos, siendo el más común el teléfono celular inteligente con 95.3% de los encuestados.

La actividad más frecuente de los usuarios de internet en 2019 fue el entretenimiento con el 91.5%.

De los 86.5 millones de usuarios de teléfono celular, 76.2 disponen de un smartphone, es decir, que se puede conectar a internet.

El 76.6% de la población urbana son usuarios de Internet, en cambio, en el ámbito rural solo el 47.7% de la población es usuaria.

En el ámbito urbano, 72.4% de los usuarios de celular cuentan con uno inteligente, mientras que en el rural la cifra alcanza solo el 48.1%, contra el 68.3 y 41.3% en 2018, respectivamente.

“Aún la gente no se conecta a Internet. No porque no tenga cobertura, sino porque no tiene dinero”, coincidió el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), Gabriel Contreras Saldívar.

Los problemas de seguridad pública son otras de las razones que orillan a los mexicanos a evitar usar sus teléfonos inteligentes, que ofrecen los servicios de voz y datos, expuso en conferencia de prensa.

En ese sentido, el director general de Estadísticas y Económicas del INEGI, Arturo Blancas Espejo, coincidió en que la falta de seguridad pública es la tercera causa para evitar disponer de telefonía móvil en el país. Detalló que este indicador ha crecido en los últimos tres años, al pasar de 4.9 a 6.7 por ciento. “No sabemos si es porque antes tenía y ahora no o si nunca lo ha tenido”, manifestó. Sin embargo, comentó que el número de estos mexicanos pasó 683 mil, en 2016, a un millón 919 mil personas en 2019.

A inicios del 2019 se anunció que la ENDUTIH formaba parte de los programas estadísticos que, por ajustes presupuestales, no se podrían realizar; sin embargo, gracias al esfuerzo de las tres instituciones involucradas se logró su levantamiento, señaló el INEGI.

Indicó que la edición 2019 de la ENDUTIH es más acotada que las ediciones anteriores, con alcance nacional, distinguiendo entre el ámbito urbano y el rural, y por estrato socioeconómico.

La ENDUTIH2019 genera información estadística que permite identificar patrones de uso y adopción de TICs en México en los hogares y para distintos grupos de población.

Con información de López-Dóriga Digital