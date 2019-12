Starliner aterriza tras fracasar en su misión de prueba

La nave espacial Starliner, de la compañía Boeing, aterrizó este domingo en Nuevo México después de que fracasara el viernes en su misión de prueba de acoplarse a la Estación Espacial Internacional (EEI).

La nueva nave del grupo aeronáutico estadounidense Boeing, que atraviesa una crisis sin precedentes por los problemas de su polémico modelo 737 Max, tocó tierra a las 7:58 hora de la costa este de Estados Unidos en White Sands, en el desierto de Nuevo México.

Today, @BoeingSpace’s #Starliner spacecraft safely returned to Earth with a bullseye landing. Although the spacecraft didn’t reach its intended orbit and dock to the @Space_Station, it did complete many test objectives for our @Commercial_Crew program: https://t.co/1jWkMI5oA6 pic.twitter.com/SEm2iKUviR

— NASA (@NASA) December 22, 2019