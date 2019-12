Soyuz intentará despegar de nuevo con la misión Cheops este miércoles

El lanzador Soyuz que pondrá en órbita la misión europea de los exoplanetas, Cheops, volverá a intentar despegar mañana, miércoles, desde Kurú en Guayana Francesa, después de que hoy se cancelara su lanzamiento por un problema en el cohete.

Se están llevando a cabo las operaciones de reemplazo en el equipo defectuoso del Soyuz, ha relatado en un comunicado Arianspace, uno de sus operadores; cinco horas antes del lanzamiento de mañana se hará una inspección técnica en el cohete, antes del llenado de combustible.

We’re counting down to liftoff of Flight #VS23! Be sure to follow #Arianespace’s third #Soyuz mission in 2019 (and ninth overall this year), which is set for a precise liftoff time of 8:54 UTC. pic.twitter.com/5T91wKpBCH

— Arianespace (@Arianespace) December 17, 2019