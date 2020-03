Seis podcast para mantenerte informado del coronavirus

Seis podcasts que constantemente están transmitiendo contenido sobre el COVID-19

En estos momentos de incertidumbre, es importante mantenernos actualizados con información de calidad y alejarnos de las fake news.

Por eso, te recomendamos seis podcasts que constantemente están transmitiendo contenido sobre el COVID-19.

Lopez-Dóriga Digital

Joaquín López-Dóriga entrevista a los funcionarios, científicos y equipos epidemiológicos más importantes de México y América Latina.

En el podcast de López-Dóriga Digital, disponible en iTunes y Spotify, encontrarás la información más reciente y precisa del coronavirus, en un lenguaje claro y sencillo para todo tipo de público.

Coronavirus: Fact vs. Fiction (CNN)

Este podcast que transmite diariamente el Dr. Sanjay Gupta, médico corresponsal de CNN, te brindará las últimas noticias sobre el virus en el mundo. Gupta digiere los titulares, habla con los expertos y te da toda la información que necesitas para mantenerte saludable y seguro.

P. edition.cnn.com/audio/podcasts/corona-virus

Coronacast (ABC radio)

¿Cuál es la mejor manera de lavarte las manos? ¿Es seguro ir al gimnasio en estos momentos? ¿De verdad funcionan los cubrebocas? Todas estas preguntas y más se responden en este podcast de ABC Radio. Se transmite diario; sus episodios son cortos, de 10 minutos; y responden todas tus preguntas sobre cómo el virus afecta nuestra vida cotidiana.

P. www.abc.net.au/radio/programs/coronacast/latest-segments/12025304

Coronavirus Global Update (BBC World Service)

Este es uno de los dos podcasts que la BBC está produciendo sobre el tema. Ofrece desgloses de cinco minutos sobre las últimas actualizaciones relacionadas con el virus. En cada episodio, escucharás a diferentes personalidades de la BBC hablar sobre el coronavirus, los cierres y la respuesta global ante el constante cambio y la crisis.

P. www.bbc.co.uk/programmes/w13xtv39/episodes/downloads

Outbreak: The Facts and Fiction of COVID-19

Corto, sucinto, con entrevistas tanto a contagiados como a diferentes doctores, este podcast se enfoca en desmentir los mitos sobre el virus y mantenerte informado sobre la situación actual en todo el mundo.

P. www.iheart.com/podcast/962-covid-19-news-and-updates-59146123

Emerging Infectious Diseases (CDC)

Hasta ahora, la CDC solo ha publicado un capítulo específicamente relacionado con el coronavirus. Este episodio de 40 minutos habla de formas no farmacéuticas para detener la propagación del virus y protegerse. Es una conversación entre la presentadora Sarah Gregory y el Dr. Ben Cowling, editor en jefe de Influenza and Other Respiratory Viruses.

P. wwwnc.cdc.gov/eid/podcasts

Escrito por María Zapata en colaboración con Hotbook