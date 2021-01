Murió Rafael Navarro González, astrobiólogo que participó en misión de la NASA para buscar vida en Marte

Rafael Navarro González, uno de los 200 científicos que participaron en la misión 'Mars Science Laboratory', murió a los 61 años de edad

El astrobiólogo Rafael Navarro González, uno de los 200 científicos que participaron en la misión espacial Mars Science Laboratory, murió este jueves a los 61 años de edad, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Nos duele profundamente la muerte del Dr. Rafael Navarro, queridísimo universitario y reconocido científico en México e internacionalmente. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas”, señaló la UNAM a través de redes sociales.

Según la UNAM, fue científico asesor de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y su labor está enfocada en la búsqueda de vida pasada o presente en Marte.

Participó como coinvestigador en la misión espacial Mars Science Laboratory, también conocida como Curiosity, así como en el instrumento HABIT (Habitability, Brine Irradiation and Temperature) de la plataforma de amartizaje de la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea.

Realizó investigación de carácter transdisciplinario, balanceando el trabajo teórico, experimental y de campo en diferentes aspectos atmosféricos y planetarios, entre los que destacan la detección de materia orgánica en rocas antiguas, encontradas por el vehículo robótico Curiosity”, precisó la institución educativa.

Navarro González realizó sus estudios de licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y los de doctorado en Química en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, en donde llevó a cabo una estancia postdoctoral con especialidad en Química, teniendo como asesor al profesor Cyril Andrew Ponnamperuma.

Fue autor o coautor de 182 artículos arbitrados de circulación internacional, 104 memorias in extenso y 25 capítulos en libros. Recibió entre 6 mil 881 citas (de acuerdo con Web of Science, excluyendo autocitas) y 10 mil citas (según Google Scholar).

Asimismo, cuenta con más de 10 mil citas en medios de comunicación, como la radio, televisión, prensa escrita, y redes sociales en numerosos países.

Editó o coeditó cinco libros sobre el origen de la vida, entre ellos: Origins of Life and Evolution of the Biosphere: A Special Issue dedicated to the Memory of Cyril Ponnamperuma (1998); The Role of Radiation in the Origin and Evolution of Life (2000); y Advances in Space Research. Space Life Sciences: Steps Toward Origin(s) of Life(2004).

De sus artículos como coautor, 21 han sido publicados en la prestigiosa revista Science y fue reconocido como uno de los 300 líderes más influyentes de México en el año 2005 por la revista Líderes Mexicanos y como uno de los 50 personajes que mueven a México en dos ocasiones, en los 2012 y 2017, por parte de la revista Quién.

Con información de López-Dóriga Digital