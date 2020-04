Las Instagrameras: creatividad durante cuarentena

Siguen los días de estar en casa, y parece que podremos ver un poco más creativos a los famosos, al menos eso esperamos

Parece que los famosos comienzan a activarse de nuevo en sus cuentas personales de Instagram. Han dejado esa pausa para volver a postear sus vidas en la cuarentena, sobre todo ahora que ya todos hemos cumplido un mes y otros un poco más de estar en casa.

La iniciativa de Lady Gaga en reunir a tantos artistas para realizar el concierto en vivo de One World: Together at Home fue una maravilla que duró todo el día del sábado y nos mantuvo con los pelos de punta y muchísima emoción al ver la ayuda interminable de tantos médicos en el mundo entero.

Cristiano no deja de compartir sus momentos familiares, JLO compartió una foto de una de sus sesiones de foto pasadas, David Beckham compartió una foto de su esposa en su cumpleaños y un post que compartió Reese Whiterspoon que me pareció de lo más indicado para las personas que aún siguen usando jeans durante todo este tiempo de encierro.

Siguen los días de estar en casa, y parece que podremos ver un poco más creativos a los famosos, al menos eso esperamos.