La NASA abrirá convocatoria para astronautas

Todas aquellas personas interesadas en convertirse en astronautas ahora tendrán una oportunidad dentro de la NASA.

La propia agencia anunció que abrirá su proceso de selección de astronautas en marzo próximo.

Need some space? We’ve got the job for you! 👩‍🚀🚀🌕

We’re accepting applications March 2-31 for the next class of #Artemis Generation astronauts. Find out if you have what it takes to #BeAnAstronaut: https://t.co/vwvSH5hz1T pic.twitter.com/mmZ3QYwYut

— NASA (@NASA) February 11, 2020