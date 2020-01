La década pasada fue la más calurosa de la historia

La década pasada fue la más cálida desde que existen datos, mientras que 2019 fue el segundo año con temperaturas más altas de la historia, con una media 0.95°C superior a la del siglo 20, solo por detrás de la registrada en 2016 (+0.99°C), anunció el gobierno de Estados Unidos.

Así lo muestra un estudio conjunto de la NASA y la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOOA, en sus sigla en inglés), que también apunta que los cinco años más cálidos de los últimos 140 se han documentado desde 2015.

LIVE: NASA and @NOAA climate experts discuss the annual global temperatures analysis for 2019 in a teleconference: https://t.co/PWJkcuQ2Jt

Earth’s global surface temperatures in 2019 were the second warmest since modern recordkeeping began in 1880: https://t.co/ZRrydb1PiR pic.twitter.com/aA4kbtaWJU

— NASA (@NASA) January 15, 2020