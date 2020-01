La ciberseguridad también debe ser un propósito este 2020

La ciberseguridad debe ser considerada una prioridad por parte de todos los usuarios de la red

Prácticamente desde que despertamos hasta que nos vamos a la cama utilizamos dispositivos conectados al internet, como el teléfono, la computadora, la televisión, bocinas inteligentes y más.

Por ese motivo la ciberseguridad debe ser considerada una prioridad por parte de todos los usuarios de la red.

Una gran idea para iniciar el año es seguir cinco pasos sencillos que propone Kaspersky para proteger nuestra información:

1.- Utiliza contraseñas seguras. Crear contraseñas únicas y complejas para cada cuenta que tengamos en Internet y no compartirlas con nadie es la primera regla de ciberseguridad, pues las claves son nuestra primera línea de defensa contra los ciberdelincuentes

2.- Ajusta la privacidad de tus redes sociales. Tus cuentas en redes sociales contienen mucha información sobre ti y es posible que esta sea accesible para cualquier usuario de Internet.

3.- Fortalece la seguridad de tu banca en línea. Acciones sencillas como no compartir con nadie nuestras credenciales de acceso a la banca en línea, verificar que la página de Internet de nuestro banco no sea un sitio web falso, hacerlo con una red segura y no pública y cerrar la sesión de nuestros servicios bancarios, son algunas de las prácticas que te recomendamos seguir este 2020.

4.- Configura la privacidad de tu teléfono móvil y Tablet. En la actualidad, nuestros teléfonos y tabletas almacenan información personal que debemos mantener privada, por lo que lo más recomendable es que estos dispositivos estén bloqueados cuando no los estés utilizando y siempre bloqueados. Además, contar con una solución de ciberseguridad robusta como la que ofrece Kaspersky.

5.- Aprende a utilizar WiFi Público de manera apropiada. Estas redes podrían exponer tus datos a desconocidos y ciberdelincuentes, y por ello, lo más recomendable es no utilizarlas.