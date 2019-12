Instagram permitirá subir varias imágenes a Stories

Instagram dio a conocer una nueva función que se integrará a la sección Stories y que permitirá a los usuarios compartir dos o más fotos en una misma publicación.

Esta función, que se llama Layout en iOS y Diseño en Android, permitirá que los usuarios seleccionen varias imágenes para agregarse en la misma historia además de que se pueden organizar en forma de collage.

Strike a pose. And another pose. And then another. 📸

With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO

— Instagram (@instagram) December 17, 2019