Estudiantes mexicanos desarrollan app para traducir el lenguaje de señas en tiempo real

El proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial, pero el equipo quiere terminarlo para añadirle lenguajes de señas de otros países

Imagine que una persona que no puede hablar pueda llegar a un café y pedir su orden utilizando el sistema de señas. Pues esa es la propuesta de un grupo de jóvenes de Cuautla, Morelos, que trabajan en el desarrollo de una app para traducir el lenguaje de señas mexicano a texto en tiempo real.

Si un negocio tiene se se sistema instalado, la comunicación sería fluida y muy fácil; es llevar el concepto de ‘inclusión’ a otro nivel”, aseguró Edith Patricia Valdepeña, estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de Cuautla (ITC).

Ella pertenece al equipo Aztech, que está desarrollando WAO (We Are One), una aplicación para celular, tablet y laptop que traduce la lengua de señas mexicana a texto de manera inmediata y que participó en la final regional del concurso Imagine Cup, organizado por la empresa Microsoft.

El proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial, pero el equipo quiere terminarlo para añadirle lenguajes de señas de otros países, iniciando por el de Estados Unidos.

Queremos ayudar a esas personas que no tienen una fácil comunicación con los demás”, aseguró Dan Isaac Rodríguez, alumno de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la misma casa de estudios.

Debido a su sencillez, la aplicación también puede servir a familiares y amigos de gente con alguna discapacidad que les impida hablar. “Es útil para personas y empresas que tienen contacto con personas sordomudas para así destrabar la comunicación”, reiteró Tania Janet Medina, de Ingeniería en Gestión Empresarial, también del ITC.

En México, lo más parecido que existe son unos guantes desarrollados en la Universidad Nacional Autónoma de México que también hacen traducción de lenguaje de señas mexicano; sin embargo, ese dispositivo puede resultar más costoso que nuestra aplicación”, aseguró Jesús Hazael Jiménez, de Ingeniería en Sistemas Computacionales del ITC y que completa el equipo Aztech.

Sobreponiéndose al final de cursos, exámenes, tareas… y a la pandemia

Aunque solían participar en diferentes eventos, como hackatones (reuniones de programadores cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software), ellos cuatro no se conocían entre sí, pero cuando fueron a participar a un evento a la UNAM conformaron un equipo por medio de recomendaciones de otros compañeros a pesar de que no eran de las mismas carreras y semestres.

En ese encuentro en la UNAM fue cuando surgió la idea de WAO para participar en un concurso, recordó Dan Isaac, el cual no ganaron.

Pero al final se nos acercó gente de Microsoft para decirnos que les había gustado nuestro proyecto y nos invitaron a inscribirlo a Imagine Cup”, relató el estudiante.

Así, fueron pasando eliminatorias, las cuales tuvieron que balancear con sus estudios y exámenes, para llegar a la final de América, en la cual se enfrentaron a otros nueve equipos de Brasil, Estados Unidos y Canadá, siendo los únicos mexicanos en llegar a esas instancias.

La final estaba programada para llevarse a cabo en la Ciudad de México el pasado fin de semana; sin embargo, la situación de emergencia provocada por el COVID-19 obligó a que se llevara a cabo de manera virtual.

Para preparar su exposición para el concurso, el equipo tuvo que hacerse tiempo entre las tareas que les dejaron sus profesores de manera virtual durante la interrupción de clases, pero pudieron sacarlo adelante.

Se necesitan muchas ideas en México

Finalmente, el equipo Aztech no obtuvo el primer lugar en la final regional de Imagine Cup, la cual daba el pase a la final mundial programada –hasta ahora– para llevarse a cabo en Seattle.

Uno de los proyectos ganadores fue Deeptector.oi, de Estados Unidos, una aplicación que detecta DeepFakes (vídeos modificados para suplantar personalidades mediante técnicas como cambiar el rostro de personajes famosos) utilizando de manera positiva la inteligencia artificial que los genera. El otro premiado fue el también estadounidense Tremor Vision, una herramienta basada en la web que permite a los médicos detectar el Parkinson de manera temprana y realizar un seguimiento puntual de este.

Aunque no ganaron, los miembros del equipo mexicano están convencido de la necesidad de seguir adelante con el proyecto y que más jóvenes de México participen en este tipo de concursos.

México necesita más ideas para solucionar muchos problemas pequeños y solamente así se pueden llegar a arreglar los problemas más grandes”, destacó Tania Janet.

Con información de Carlos Tomasini