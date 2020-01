El joven de origen mexicano que diseña millones de cochecitos

Entre sus tareas también está la de administrar la biblioteca de imágenes de más de 2,300 piezas de estos vehículos

En varios países del mundo, incluyendo México, los coches de juguete son uno de los productos más populares durante todo el año y constantemente nacen nuevos modelos y diseños con el fin de satisfacer la demanda de niños, niñas y adultos que gustan jugar con ellos o coleccionarlos.

El diseño de cada uno de estos pequeños coches corre a cargo de un equipo de profesionales de diferentes áreas, que pasan por diversas áreas como el diseño automotriz, la selección de materiales, la mercadotecnia o los acabados.

Uno de los que trabaja en la creación de estos juguete es Mario Godoy, de 41 años y nacido en Los Ángeles de padres provenientes de Mexicali, Baja California. Es el mayor de tres hermanos y estudió Animación en Woodbury University.

Sin embargo, lograr convertirse en Diseñador de Producto Senior para Hot Wells le llevó casi 14 años de sobreponerse a adversidades que no siempre estaban en su control. Pero eso sí, nunca dejó de perseguir sus sueños.

De repente, el mundo cambió en 2001

Antes de graduarse, Mario ya había tenido entrevistas con Disney, Fox y otras compañías independientes para poder dedicarse a animación profesional; sin embargo, sus planes tuvieron que cambiar tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

“Con eso cambió la economía, y todas las oportunidades que yo estaba buscando se derrumbaron”, relató en charla con López-Dóriga Digital.

Yo acababa de salir de la escuela, sin experiencia y, de repente, ya estaba compitiendo con los veteranos que habían perdidos sus empleos y andaban agarrando el trabajo que yo estaba buscando”.

Por mucho tiempo le resultó difícil empezar una carrera; tenía sueños grandes, pero no había muchas oportunidades para alcanzarlos. “Mi familia, mi novia, mi mamá, mi padre, todos me apoyaron, me decían que no me dejara, aunque lloraba y me sentía derrumbado”, aseguró.

La otra caída, la de 2008

Mario empezó entonces a hacer una carrera en compañías pequeñas, pero en 2008 otra crisis, volvió a cambiar drásticamente la economía en Estados Unidos y el mundo, lo cual provocó que se quedara sin empleo.

Pero tampoco fue suficiente para que abandonara su sueño: “Lo único que podía hacer era tener mi portafolio preparado, aprender a hacer arte en 3D, continuar con la ilustración y seguir en contacto con amigos que estaban trabajando”, recordó.

Y así, tras colaborar para compañías pequeñas como freelance, en septiembre de 2015 le llegó una oportunidad cuando un amigo con el que había trabajado diseñando camisas para conciertos lo invitó a integrarse a Mattel.

Cuando llegó el trabajo soñado

En este momento, millones de niños en el mundo podrían estar jugando con alguna creación de Mario, quien se encarga del diseño gráfico y decoración de populares líneas de esta marca.

En este tiempo, ha trabajado en creaciones originales de coches Hot Wells, como la línea Monster Trucks, además de adaptaciones para licencias como Cars, Fast and Furious, Star Wars, Marvel, DC Comics, Warner y Mario Bros.

Entre sus tareas también está la de administrar la biblioteca de imágenes de más de 2,300 piezas de estos vehículos.

“Estoy en contacto con la planta de Malasia, apruebo artes, hago cambios y, cuando llegan los trabajos finales, me encargo de aprobarlos; ahora trabajo en el arte original para la nueva colección de 2021”, enumeró el creativo que trabaja en la sede de Mattel en Los Ángeles.

En general, me encargo de hacer que el carro sea especial para que a los clientes les guste”.

Mario aseguró que a veces en su trabajo tiene conversaciones que cualquier niño quisiera tener –como qué personaje ganaría si se enfrentaran entre sí– cuando discute sobre las características que deberá tener una nueva colección o algún vehículo.

Recalcó que lo que lo ayudó a alcanzar este trabajo que muchos quisieran tener fue que se preparó en los momentos de crisis con el fin de estar actualizado y aprendiendo cosas nuevas; pero lo más importante fue no dejarse vencer por la adversidad.

“Si tienes el amor y la pasión para cualquiera que sea tu sueño, no debes dejarlo, porque la suerte te llega solamente cuando estás preparado para cuando se presenta una oportunidad”, recomendó.

