El alcohol no es ningún consentimiento: Nath Campos tras denuncia de abuso sexual contra ‘Rix’

La youtuber Nath Campos sentenció que el alcohol no es ningún consentimiento para tener relaciones sexuales.

En entrevista con Noticieros Televisa, la youtuber detalló, tras haber denunciado un abuso sexual por parte del influencer ‘Rix’, que se sintió culpable por haber salido a divertirse con sus amigos y haber abusado del alcohol.

Aseguró que tras dar a conocer su versión de los hechos recibió comentarios negativos.

“Me culpé un montón por haberme puesto en esa posición de riesgo, por excederme en alcohol, pero después de también hacerme un reconocimiento, me dije: tomar no es dar consentimiento de algo y, mucho menos, de una situación que hace culpable a quien lo sufrió”, dijo.

Aseguró que es común que a las mujeres se les pida que se cuiden pero que a los hombres nunca se les hacen este tipo de señalamientos.

Previamente, Campos acusó que el ‘influencer’ Ricardo González, conocido como ‘Rix‘, abusó sexualmente de ella cuando se encontraba en estado de ebriedad.

Contó que el abuso sexual sucedió que años atrás, cuando salió a un centro nocturno con un grupo de amigos ‘youtubers’ y bebió demasiado.

Contó que no podía caminar bien y Ricardo González la acompañó hasta que ambos entraron a su departamento.

Lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No sé, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas. No sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha”, relató.