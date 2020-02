Adiós a Google Station

La iniciativa Google Station, nacida en 2015 y que opera en nueve países, llegará a su fin de forma gradual

Este lunes Google informó que la iniciativa Google Station llegará a su fin de forma gradual.

De acuerdo con la compañía, existen diversos motivos que llevaron a tomar la decisión.

Encontramos que las condiciones para estar en línea son distintas hoy a las que existían hace cinco años cuando iniciamos el proyecto. Existe una mayor oferta de planes de datos móviles y la conectividad móvil está mejorando a nivel mundial. También, varios gobiernos y entidades locales ahora están ejecutando sus propias iniciativas para proporcionar un acceso a Internet más fácil y rentable para todos”, indicó David Shapiro, Jefe de Operaciones, Next Billion Users de Google.

Google Station nació en 2015 en India y llegó a nueve países, entre ellos México. El objetivo era proporcionar WiFi sin costo, rápido y gratuito en espacios públicos.

Para ello Google se asoció con compañías de telecomunicaciones, empresas ISP y autoridades locales.

Google señaló que su misión es hacer que internet sea accesible y útil para todos.

“Eso incluye nuestros esfuerzos que contemplan a los próximos mil millones de personas que se conectarán en todo el mundo en los próximos años”.

Mientras continuamos buscando maneras para escalar a Google Station, las diferencias entre los requerimientos técnicos e infraestructura de nuestros aliados en todos los países ha dificultado que el proyecto tenga un crecimiento sostenible, especialmente para nuestros socios. Encontramos que hay una mayor necesidad de productos y funcionalidades que atiendan las necesidades de los siguientes mil millones de usuarios”, informó el equipo de Next Billion Users

A través de Next Billion Users, Google busca nuevas soluciones técnicas para mejorar y ayudar a los usuarios a sacar provecho de la red. Esto incluye YouTube Go, Google Go y otras funcionalidades que no requieran conexión como YouTube y Maps Offline.

Nuestro compromiso por continuar con los esfuerzos para hacer que Internet funcione para más personas sigue siendo más fuerte que nunca; al crear aplicaciones y servicios más relevantes y útiles; brindar capacitación en habilidades digitales para usuarios y empresas y crear plataformas que sean útiles y capaciten a los desarrolladores y usuarios de Internet en todo el mundo”, agregó Google en su blog.

Google concluyó que en los próximos meses trabajarán con sus socios de México para hacer la transición de los sitios existentes y que puedan seguir siendo recursos útiles para la comunidad.

“Estamos comprometidos a continuar nuestros esfuerzos para ayudar a que cada vez más mexicanos estén conectados, y a sumar esfuerzos para que alcancen sus metas cuando esto suceda”, concluyó el comunicado firmado por David Shapiro, Jefe de Operaciones, Next Billion Users de Google.

Con información de Google