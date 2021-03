Video Mujer reclama que no le respetaron el precio de un chaleco en Zara

A través de redes sociales se dio a conocer un video en el que una mujer reclama que en una tienda Zara de Metepec, Estado de México, no respetaron el precio de una prenda de vestir que estaba en euros.

La mujer, que fue apodada Lady Profeco, acusó con acudir ante la Procuraduría Federal del Consumidor para externar su molestia después de que no pudo comprar un chaleco porque, presuntamente, tenía la etiqueta con precio en euros y, al hacer la conversión a pesos, le quisieron cobrar más dinero.

Explicó que le planteó el problema a uno de los empleados, quien le comentó que las etiquetas, en muchas ocasiones, las cambian los mismos clientes y que, debido a la pandemia, no hay empleados suficientes para revisar las prendas.

“Es tu trabajo, no es mi problema que no te des abasto, ponte pilas, ponte a revisar las prendas, es tu chamba”, dijo.

Aseguró que tras el incidente, decidió no comprar nada en la tienda.

“Le dije hazme la conversión y respétame el precio en euros y me dijo que sí, me acerco a la caja y me dice bueno son 599. Me dijo que eso estaba estipulado en lo que cuesta la prenda y yo ¿eres o te haces?. Sabes qué, no me voy a llevar nada”, aseguró.