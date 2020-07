Estos son los acontecimientos más importantes en México y en el mundo que ocurrieron un día como hoy, 24 de julio

1593 Enrique IV reniega del protestantismo y abraza la religión católica para conseguir la corona de Francia, con su frase : “París bien vale una misa”

1783 Nace en Caracas, Venezuela, el ‘Libertador de America’, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte y Blanco, mejor conocido como Simón Bolívar.

1802 Nace el escritor francés Alejandro Dumas, autor de obras como “Los tres mosqueteros” y “El conde de Montecristo”, que han sido llevadas al cine con actores como Gene Kelly (1948) y Gerard Depardieu (1998).

1832 Nace el escritor y geógrafo mexicano Antonio García Cubas, autor de “El libro de mis recuerdos”, sobre costumbres y tradiciones de su tiempo, y “Diccionario geográfico, histórico y biográfico”.

1854 Fusilan en la plaza del mercado (hoy plaza Hidalgo), en Monterrey, al popular bandolero Agapito Treviño, apodado “Caballo blanco”. Según la leyenda cuenta que robaba a los ricos para ayudar a los pobres.

1888 Se decreta que la ciudad de Paso del Norte, Chihuahua, se llame a partir de esta fecha, Ciudad Juárez, en honor de don Benito Juárez.

1893 México renuncia a sus derechos sobre el territorio de Belice, luego de que durante el periodo del virreinato perteneciera a la capitanía general de Yucatán.

1895 El psicoanalista austriaco Sigmund Freud lleva a cabo la primera interpretación de uno de sus sueños: “El sueño de la inyección a Irma”.

1897 Nace Amelia Earhart, aviadora y aventurera estadounidense, primera mujer en cruzar en solitario el Atlántico y ferviente defensora de los derechos de la mujer.

1911 El arqueólogo norteamericano Hiram Bingham descubre la bella ciudad inca de Machu Picchu, en una abrupta y remota parte de los Andes peruanos a 2490 metros de altura.

1917 La famosa bailarina y espía internacional “Mata-Hari”, comparece en Paris ante tribunal militar que le condena a muerte, por espionaje.

1951 Nace la actriz estadounidense Lynda Carter. Es conocida por su interpretación de “La mujer maravilla” (Wonder woman).

1959 Muere el político y educador mexicano Narciso Bassols, autor de proyectos que culminan con la expedición de leyes agrarias y obreras; aumenta las escuelas rurales e inicia el proyecto del Instituto Politécnico Nacional.

1969 Regresan a la Tierra Armstrong, Aldrin y Collins, los primeros seres humanos en pisar la Luna.

1970 Nace la actriz y cantante estadounidense Jennifer Lopez. Gana fama en 1999 con el tema “If you had my love”, de su disco debut “On the 6”.

1974 El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordena al Presidente Nixon que le proporcione las cintas de las conversaciones de la Casa Blanca sobre el “caso Watergate”.

1980 Muere Richard Henry Sellers, más conocido como Peter Sellers, actor y comediante británico. Entre sus papeles más reconocidos se incluyen los de películas como “Lolita”, “Dr. Strangelove”, por las cinco películas de la serie de “La Pantera Rosa” y “La Fiesta Inolvidable”.

1986 México ingresa al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), organismo precursor de la Organización Mundial de Comercio.

2010 Muere la actriz mexicana María Teresa Rivas, quien participó en más de 50 telenovelas al lado de personalidades como Rafael Banquells y Mauricio Garcés. Una de las producciones más famosas en las que trabajo fue: “Gutierritos”.