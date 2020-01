Estos son los hechos y acontecimientos más importantes en el mundo que ocurrieron un día como hoy, 20 de enero

Buen Inicio de Semana

¡Que Así sea!

Ya Cantó El Gallo

Ya es Lunes 20 de Enero

México nos necesita UNIDOS a TO2

Santoral: Sebastián

1523 En México, es fundada la Villa de Colima, hoy capital de ese estado.

1576 Juan Bautista de Orozco fundó la villa de León (León, Guanajuato).

1756 Nace en lo que hoy es el DF, Miguel Domínguez, Corregidor de Querétaro, en cuya casa se realizaron las reuniones para organizar la insurrección por la Independencia de México.

1775 Nace André-Marie Ampère, matemático y físico francés, inventor del telégrafo eléctrico y, junto con François Arago, del electroimán, y enunciador de la teoría del electromagnetismo.

1821 Vicente Guerrero rechaza el indulto ofrecido por Iturbide, no obstante, ofrece apoyar el plan para consolidar la Independencia de México.

1822 Nace en Fresnillo Zacatecas, Jesús González Ortega, general de ideas liberales, quien fuera gobernador de Zacatecas y participara al lado de Benito Juárez en la Guerra de Reforma, así como durante la segunda Intervención Francesa en México.

1869 El presidente Juárez expide la “Ley del Juicio de Amparo”. promovida por el jurisconsulto jalisciense Mariano Otero.

1875 Muere Jean-François Millet, pintor francés y uno de los máximos exponentes del realismo pictórico.

1908 Nace el antropólogo mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán, considerado el creador del indigenismo mexicano y bajo cuyas ideas crecieron y se formaron varias generaciones de antropólogos del país y de América Latina.

1913 Muere en la Ciudad de México el grabador José Guadalupe Posada, uno de los más importantes grabadores mexicanos, cuya fama trascendió nuestras fronteras y quien supo captar con realismo la vida cotidiana del México porfirista y popularizó el personaje de la calavera “Catrina”.

1913 Nace el cantante y compositor mexicano Chucho Navarro, uno de los fundadores del trío Los Panchos, el cual graba más de 250 álbumes. Es autor de temas como “Rayito de Luna”, “Jamás”, “Me voy pa’l pueblo” y “Sin un amor”.

1918 Nace el músico, arreglista, director de orquesta y compositor mexicano Juan García Esquivel.

1920 Nace Federico Fellini, italiano, director de cine.

1930 Nace el astronauta estadounidense Buzz Aldrin. Fue la segunda persona en pisar la Luna en la misión del Apolo 11.

1958 Se publica la primera aventura de ‘Mortadelo y Filemón’ en Pulgarcito.

1961 En EE.UU., el demócrata John F. Kennedy jura su cargo como presidente de la nación y se convierte en el presidente electo más joven de la historia de los Estados Unidos. Inicia su discurso dirigiéndose a “mis conciudadanos”. Kennedy cierra su discurso con sus ya famosas palabras: “Ciudadanos de América no preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros, sino qué podéis hacer vosotros por él. Mis conciudadanos del mundo, no os preguntéis lo que América puede hacer por vosotros, sino lo que todos juntos podemos hacer por la libertad del hombre”.

1983 Muere “Garrincha”, singular futbolista brasileño, señalado por muchos como el mejor “siete” de la historia del fútbol.

1984 Muere en Acapulco, Guerrero, el actor estadounidense Johnny Weissmuller. Como campeón olímpico de natación se proyecta a la cinematografía al encarnar a “Tarzán”.

1985 Muere el escritor, dramaturgo y periodista mexicano Luis Spota.

1993 Muere la actriz Audrey Hepburn. Filmó: “Mi bella Dama”

2007 Muere en México el cineasta Alfredo Ripstein.

2009 El demócrata Barack Obama juró como el 44to. presidente de los Estados Unidos y se convirtió en el primer hombre de origen afroamericano en llegar a la Casa Blanca.

2015 MuereTeresa Castelló Yturbide, alias Pascuala Corona, narradora y recopiladora de relatos populares mexicanos, algunos de los que tambien ilustraba.