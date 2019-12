Estos son las efemérides y acontecimientos más importantes que ocurrieron un día como hoy, 22 de diciembre

Buen Día

¡Que Así sea!

Ya Cantó El Gallo

Ya es Domingo 22 de Diciembre

México nos necesita UNIDOS a TO2

Santoral: Cleotilde, Demetrio, Honorato

Día del Agente de Tránsito y de la policía

1788 Muere el cirujano británico, Percivall Pott. Uno de los padres de la ortopedia y el primer científico en demostrar que un cáncer lo puede provocar agentes ambientales.

1808 Se estrenan en el Theater an der Wien, en Viena, las Sinfonías No. 5 y No. 6, “Fantasía coral” y “Concierto para piano No. 4”, del compositor Ludwig van Beethoven.

1815 En San Cristóbal Ecatepec, Estado de México, es fusilado por los realistas don José María Morelos y Pavón, héroe de la Independencia de México. Morelos ganó la admiración y respeto de cuantos conocieron su historia. Napoleón dijo: ‘Con un general como Morelos sería capaz de conquistar el mundo’.

1859 Nace en la ciudad de México, Manuel Gutiérrez Nájera, periodista, novelista, cuentista, crítico y poeta descriptivo, narrador, filósofo, y humorista; también destacó como político liberal.

1860 Se resolvió el triunfo del ejército liberal con la Batalla de Calpulalpan; con ello se da fin a la Guerra de Tres Años o Guerra de Reforma.

1869 En la ciudad de México, muere el periodista, escritor, orador y político liberal Francisco Zarco, originario de la ciudad de Durango.

1870 Muere el escritor español Gustavo Adolfo Becquer, una de las principales figuras del romanticismo.

1894 En Francia condenan a Alfredo Dreyfus por alta traición. Años más tarde se probó su inocencia. Su caso conmovió al mundo

1898 Nace Salvador Zubirán Anchondo, en Chihuahua. Médico cirujano y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1946 a 1948; inició el Programa de Construcción de Ciudad Universitaria.

1949 Nacen Robin y Maurice Gibb, los mellizos del grupo “The BeeGees”.

1950 Nace la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, reconocida por interpretar al personaje de “La Chilindrina” en “El Chavo del Ocho”.

1971 El austriaco Kurt Waldheim es elegido nuevo secretario general de la ONU.

1972 Son rescatados los 16 supervivientes de los andes de un avión accidentado 70 días antes en la cordillera de los Andes con 36 personas a bordo.

1975 Es publicada en el Diario Oficial, la Ley de Protección al Consumidor y se crea la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor.

1976 Muere el periodista, novelista y político mexicano Martín Luis Guzmán, autor de obras como “El Águila y la serpiente”, “La sombra del caudillo”, “Memorias de Pancho Villa”.

1989 Modrow y Kohl, dirigentes de las dos Alemanias, abren la Puerta de Brandeburgo, símbolo durante 28 años de la división de Europa.

1990 Lech Wałęsa, político polaco, empieza el mandato como presidente de Polonia.

1997 Matanza en Acteal, Ciapas, México. Las víctimas se encontraban en el interior de una iglesia, practicando el ayuno y rezando por la paz en Chiapas.

2009 Arqueólogos en Israel hacen público el hallazgo de una vivienda en Nazaret, típica de la época y de la zona en la que se atribuye que vivió Jesús.