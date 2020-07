Tlayuda de Oaxaca gana campeonato sobre comida latinoamericana de Netflix

La tlayuda se coronó como la mejor comida callejera de Latinoamérica, tras un concurso organizado por Netflix y en el que compitió contra el ceviche peruano

La tlayuda de Oaxaca se coronó como el mejor comida callejera de Latinoamérica al ganar un concurso organizado por Netflix.

Con motivo de su documental sociocultural Street Food: Latinoamérica, la plataforma de streaming organizó en Twitter el Campeonato Street Food Latinoamérica.

El pasado 21 de julio, Netflix cuestionó a sus seguidores sobre cuál es la comida callejera más deliciosa de América Latina. Los competidores se enfrentaron por duplas: Choripán vs Acarajé, Ajiaco vs Ceviche y Tlayuda vs Relleno de Papa.

Este campeonato me hace agua la boca. 😍 Juntos veremos cuál es la comida callejera más deliciosa de Latinoamérica. Bienvenidos al Campeonato Street Food Latinoamérica. ¡A votar! 🏆 pic.twitter.com/amTCbunu8T — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 21, 2020

Al día siguiente, el choripán de Argentina, el ceviche de Perú y la tlayuda de México pasaron a la final. Fue entonces que comenzaron las votaciones.

Llegó el momento, una final de 3 tiempos.

¿Quién ganará el Campeonato Street Food Latinoamérica? — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 22, 2020

En cuanto se abrieron las votaciones la competencia puso como principales rivales a los mexicanos y los peruanos.

Sin embargo, para hacer ganar a la tlayuda de Oaxaca diversas personalidades de México promovieron las votaciones a favor del platillo regional.

Este jueves concluyó la competencia y con un 46.8 por ciento ganó México.

WOW! Esto estuvo súper reñido, un encuentro de ida y vuelta digno de una gran final. 👏👏

¡Tlayuda, ganadora del Campeonato Street Food Latinoamérica! 🏆🎉🇲🇽 *Suena Flor de Piña*🍍 pic.twitter.com/aYIhVgHWHJ — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 23, 2020

Uno de los tuits que tuvo más éxito para hacer ganar a la tlayuda fue el del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, quien tras conocer la victoria posteó una foto de sí mismo degustando el platillo callejero de Oaxaca.

Y para celebrar—¡una tlayuda! 👍 pic.twitter.com/zMCemmBVBj — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) July 24, 2020

Con información de López-Dóriga Digital