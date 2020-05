Un día como hoy, pero de 2009, se suspenden labores en México debido a la epidemia de influenza AH1N1

¡Que Así sea!

Ya Cantó El Gallo

Ya es Miércoles 29 de Abril

Día Internacional de la Danza.

Día de conmemoración de todas las Víctimas de la Guerra de las Armas Químicas.

1521 – En la ciudad de Tenochtitlán empieza la conquista de México, perpetrada por el militar español Hernán Cortes y su ejército.

1707 – Escocia e Inglaterra se unen formando el Reino Unido de Gran Bretaña. 1863 – Se erige el estado de Campeche.

1901 – Nace en Tokio, Japón, el emperador Hirohito Showa, hijo del emperador Yoshihito Taisho y de Sadako Kuyo. Sustenta el reinado más largo de la historia imperial de esa nación.

1905 – En Rusia se publica un edicto de tolerancia con las minorías religiosas.

1906 – Nace el cantante mexicano Pedro Vargas, cuya voz lo hizo ser reconocido como “El Tenor de las Américas”; muere el 30 de octubre de 1989; fue el cantante mexicano más popular en todos los países de habla hispana.

1933 – Se reforma el Artículo 83 de la Constitución para prohibir la reelección del Presidente de la República.

1952 – Se crea la Confederación Regional Obrera y Campesina, CROC. Hoy, en 1967 – Se crea la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO (CONALMEX), presidida por la Secretaría de Educación Pública.

1969 – Ringo Starr agregó su voz al ‘Octopus’s Garden’ para el próximo álbum de los Beatles ‘Abbey Road’. Era solo la segunda vez que una de las composiciones de Ringo había sido grabada por la banda, la primera era ‘Don’t Pass Me By’ en 1968.

1970 – George Harrison le dice a los periodistas que The Beatles se reunirán eventualmente y anuncia planes para su primer LP en solitario posterior a los Beatles.

1972 – El alcalde de Nueva York, John Lindsay, intervino en los procedimientos de inmigración contra John Lennon. Lindsay calificó los intentos del gobierno de Estados Unidos de deportar a Lennon como ‘una grave injusticia a la luz de las contribuciones únicas de Lennon a la música y el arte’. A Lennon se le otorgó la residencia permanente en los Estados Unidos en 1976. 1980 – Fallece Alfred Hitchcock, director británico de cine de terror y suspenso.

1982 – La UNESCO instituye el Día Internacional de la Danza, en homenaje al coreógrafo francés Jean-Georges Noverre, considerado el reformador de la danza clásica.

1988 – Mijail Gorbachov, presidente de la URSS, recibe en el Kremlim, por primera vez, al patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Pimen.

1992 – El veredicto de un jurado, que declaró inocentes a cuatro policías blancos que en 1991 apalearon a un automovilista negro, provoca en Los Ángeles y en otras ciudades los más graves desórdenes raciales en casi 30 años durante los que mueren 58 personas.

2004 – Un análisis de restos de semillas carbonizadas, madera y piedras de lumbre en el norte de Israel, revelan que el primer fuego realizado por un ser humano en la Edad de Piedra posiblemente ardió hace 790 mil años, 500 mil antes de lo que se creía.

2004 – En los Estados Unidos, Dick Cheney y George W. Bush testifican ante la Comisión del 11-S en una audiencia cerrada y no grabada en el Despacho Oval.

2004 – En Lansing, Estados Unidos, la empresa Oldsmobile construye su último auto, tras 107 años de producción.

2005 – A nivel mundial se reconoce el Día de Conmemoración de todas las Víctimas de la Guerra Química.

2005 – Muere la actriz mexicana Mariana Levy, víctima de un paro cardiaco por un intento de asalto.

2007 – El comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” paraliza la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde presenta sus obras “El Diario del Chavo del Ocho” (2005) y “Sin querer queriendo” (2006).

2009 – Se suspenden labores en México debido a la epidemia de influenza AH1N1.

2009 – La Organización Mundial de la Salud eleva a grado 5 sobre 6 la pandemia de la gripe AH1N1.

2011 – El Gobierno mexicano extradita a Estados Unidos a Benjamín Arellano Félix, quien fue el “cerebro operativo” del cartel de Tijuana.

2017 – Unión Europea: Los 27 aprueban las directrices para negociar el “brexit”.