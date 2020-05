Así se vivirá el Día del Niño y de la Niña en un México en cuarentena

El de 2020, no será un Día del Niño y de la Niña como el de otros años, es más, nunca en la vida se había vivido esta fecha en las circunstancias actuales, por lo que habrá que adaptarse a las actuales circunstancias para que los pequeños pasen un día feliz.

Pero para que los infantes puedan pasar un día feliz, primero deben garantizarse sus derechos y su seguridad. El cierre de los centros educativos pone en riesgo el derecho a aprender de más de 36 millones de niñas y niños en México, durante y después de la emergencia sanitaria, advirtió el colectivo “Uniendo Esfuerzos por la Niñez”.

No podemos olvidar las brechas económicas, educativas y digitales preexistentes. Las soluciones de educación a distancia es algo para lo que México no estaba preparado. Ya que 9 millones de niñas, niños y adolescentes carecen incluso de servicios básicos en sus viviendas”, advirtió este colectivo conformado por Aldeas Infantiles SOS, ChildFund México, Save the Children y World Vision México.