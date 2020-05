Siete tips para que usted y sus hijos puedan salir con seguridad durante la contingencia

La Escuela de Medicina de Harvard compartió siete tips para que usted y sus hijos puedan salir con seguridad de sus hogares por la crisis del COVID-19

Lo mejor para frenar el número de contagios por el coronavirus COVID-19 es no salir de casa, pero hay ocasiones en que es necesario hacerlo, ya sea para resurtirse de víveres, acudir al médico o para que los niños salgan por un momento del encierro para la salud física y mental, que también es muy importante.

Debido a lo anterior, la Escuela de Medicina de Harvard compartió siete tips para que usted y sus hijos puedan salir con seguridad de sus hogares.

1. Tengan cuidado con lo que tocan al salir o regresar a casa, sobre todo para las familias que viven en edificios de departamentos, pues deben tener cuidado con cosas como botones de elevadores y chapas de puertas que otros tocan. Hagan un juego para que sus hijos no toquen las cosas, finjan que las superficies (incluidas las paredes) están calientes, y usen guantes o traigan una toalla de papel o un pañuelo de papel para tocar lo que sea necesario.

2. Traigan desinfectante para manos para que puedan limpiar sus manos mientras están fuera, si es necesario.

3. Elijan el mejor espacio al aire libre, si el patio de su casa no es suficiente, busquen un lugar donde no encuentren muchas otras personas.

4. Mantengan el distanciamiento físico mientras está al aire libre, las posibilidades de que atrapen el virus de alguien cuando pasan a su lado es mínimo, pero es mejor contar con la mayor cantidad de espacio posible entre las personas.

5. Solo salgan al aire libre con las personas con las que viven, es tentador unirse a otra familia para caminar, pero es difícil mantener los dos metros de distancia entre ustedes, y para los niños resultará aún más complicado.

6. No toquen cosas, por lo tanto, no jueguen en el equipo en el parque, no se sienten en bancos, no comparta pelotas o toque carteles o buzones o cualquier otra cosa, porque no saben quién lo tocó o cuándo. Tener el desinfectante de manos ayuda cuando los niños y otras personas se olvidan.

7. Lleven su mascarillas o cubrebocas, pues si en algún momento de su salida se complica mantener la distancia física entre ustedes y los demás, deben usarlas. Según la Academia Estadounidense de Pediatría, los niños menores de 2 años no deben usar mascarillas por razones de seguridad, pero todos los demás deben tener una o alguna otra cubierta facial a la mano por si acaso.

“Parece mucho, pero no lo es, y vale la pena hacerlo para que todos puedan salir de la casa, hacer algo de ejercicio, divertirse y sentirse un poco más normal”, señaló la Escuela de Medicina de Harvard.

Con información de López-Dóriga Digital