Cambia tu chip con Circuit

Sabían que las enfermedades del siglo XXI se pueden detonar por desórdenes mentales, lo cuales se reflejan en enfermedades no transmisibles, causadas por descuido conocidas como enfermedades de comorbilidad (la presencia de uno o más trastornos), como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, en adultos y niños ocupando los primeros lugares nuestro país. Siendo esto una causa por la cual las personas podrían sufrir bullying, el cual es también una problemática social. Por eso se creó Circuit, una propuesta más de fitness y entrenamiento, pero con la característica que trabaja mucho a través de la mente, del empoderamiento.

Para conocer más ampliamente sobre este programa, hable con Emilio Casas, uno de los creadores.

¿Qué es Circuit? Es una nueva empresa mexicana dedicada a crear programas de entrenamiento integrales, divertidos, seguros y efectivos donde trabajamos y fortalecemos el poder de tu cuerpo, mente, y tu energía, demostrando que todo es posible si solo cambias tu “chip”.

Actualmente existen marcas mundiales reconocidas en el fitness, que solo desarrollan el entrenamiento y tienen un impacto importante, pero Circuit aparte de desarrollar también el entrenamiento, tiene como objetivo desarrollar el poder de la mente y equlibrar la energía de cada participante, logrando un equilibrio para un estilo de vida óptimo saludable.

¿Por qué el nombre de Circuit? De la traducción del inglés al español de la palabra circuito, que es clave en los métodos de entrenamiento fitness, en donde existen diferentes estaciones por las cuales deben de pasar nuestros entrenamientos y replicarse. También por una estrategia comercial y finalmente en la filosofía de Circuit sucede lo mismo, no solo en el entrenamiento, nuestro método es trabajar tu cuerpo, tu mente y tu energía haciéndolo cíclicamente hasta que se vuelve un hábito para luego formar un estilo de vida en equilibrio.

Somos un equipo de especialistas cada uno en su área, como mercadotecnia, entrenamiento, producción de imagen, fotografía, marketing, los cuales creemos en este método, lo vivimos y nos entusiasma transmitirlo a todas las personas con el objetivo de que se sientan bien, logrando así transformar sus vidas.

Actualmente Circuit es una empresa consolidada, que tiene diferentes servicios con la filosofía de Circuit como:

Clases masivas circuit

Tracks circuit (talleres)

Cursos circuit (certificacion)

Circuit for companies (conferencia de nuestra filosofía , #cambia tu chip con circuit porque #todo es posible)

Circuit body (plan de entrenamiento y alimentación personalizado)

Circuit out fit (ropa accesorios)

Suplementacion circuit.

Dicha filosofía la puedes experimentar y vivir con nuestros diferentes programas de entrenamiento como:

#Circuitmoves

Es una clase donde desarrollamos las habilidades del baile, pasando por diferentes estilos musicales como, bachata, salsa, cumbia, pop, reggaetón entre otros, conjugándolos con fases cardiovasculares a los cuales les llamamos Circuits, logrando mejorar tu condición física, rebasando tus límites, demostrándote que todo es posible si solo cambias tu chip.

#Circuitbike

es una clase basada en el ciclismo estacionario, en donde, buscamos trabajar y simular todo tipo de terrenos, teniendo como objetivo la integración del grupo, basado en la motivación, subiendo al máximo la energía #cambiandoelchip de los participantes

#Circuitball

es una clase la cual desarrollamos con una pelota, con el objetivo de desarrollar fuerza velocidad y equilibrio, logrando rebasar tus límites demostrándote que todo es posible solo cambia tu chip.

Atrévete a entrenar tu cuerpo de una manera diferente, divertida , segura y efectiva. Empoderando tu mente, reprogramándote y motivándote a ir por más .

Equilibrando tu energía con el objetivo de que siempre te sientas bien . Todo lo que necesitas está en ti solo cambia tu chip por que todo es posible.

Eso que ni que, cuando alguien decide cambiar su estilo de vida y comprometerse, es con uno mismo, no con nadie más. Siempre digo que no importa que contrates al mejor entrenador del mundo, si no se comprometen, no lograran cambiar por una vida más saludable.

Agradezco a Emilio Casas director general de Circuit. Quien se interese por conocer más acerca de este programa, contáctenlo en Instagram y Facebook como @emiliocasas

nos leemos la próxima semana.

Por Tomás Weimar

Entrenador Personal

@tomasweimar