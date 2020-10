Revisa tu postura y las posiciones de los pies

Muchos de nosotros no le damos la importancia que merece, pero nuestra manera de pisar al andar, correr y saltar tiene una incidencia directa sobre nuestra propia salud

Por Tomás Weimar, entrenador Personal (@tomasweimar)

Muchos de nosotros no le damos la importancia que merece, pero nuestra manera de pisar al andar, correr y saltar tiene una incidencia directa sobre nuestra propia salud. Especialmente en nuestro sistema muscular y osteomuscular. O lo que es lo mismo en zonas localizadas como el tobillo, la rodilla, la cadera y la columna.

Por todo ello, si gozamos de una pisada correcta y equilibrada, el peso de todo nuestro cuerpo quedará perfectamente distribuido, de forma uniforme, en nuestro apoyo plantar. Y es que nadie está libre de las temidas lesiones. Un calzado inapropiado y una alineación incorrecta del pie pueden derivar en una variada lista de problemas físicos, tales como: sobrecargas en los gemelos, rotura de ligamentos, lumbalgias y esguinces, entre otros.

La calidad de vida se puede mejorar mediante una buena manera de pisar. A lo largo de los años, nuestra forma de pisar, unido al uso de un calzado inadecuado, puede ocasionar multitud de lesiones. Para solucionarlo, la podología y la biomecánica se han unido a la innovación tecnológica para el diagnóstico, diseño y fabricación de plantillas personalizadas.

Para conocer más sobre este tema, me fui a visitar a la doctora Blanca García Cué, médica deportiva y ortopedista de UltraMed, una clínica especializada en medicina del deporte, ortopedia, posturología, ergonomía y rehabilitación con 15 años de experiencia.

Los pies son el fundamento de nuestro cuerpo

Nuestros pies son los cimientos de todo nuestro cuerpo y si hay algún problema con ellos, entonces no está alineado correctamente nuestro cuerpo. Hay diferentes tipos de pies y diversos problemas relacionados con ellos, por ejemplo pie plano, pie cavo, pronador y supinador, entre otras muchas patologías.

El pie plano es un pie sin arco, que es lo opuesto del pie cavo, pues tiene demasiado arco. Un pie pronador es cuando pisas hacia afuera y cuando tienes pie supinador, desgastas el zapato de la parte interna.

En mi caso, yo tengo pie pronador, o sea recargando más con la parte externa del pie, además tengo los dedos de los pies en garra.

Evaluación y diagnóstico

El estudio que hacen en UltraMed es por computadora con tecnología de vanguardia europea.

Este estudio es en tres fases: en la primera te subes a un escáner de pies que evalúa cómo está distribuido el peso de tu cuerpo sobre tus pies, y en la segunda hacen un diagnóstico de cómo se comporta tu pie cuando caminas.

En ese momento me di cuenta que nadie te enseña a caminar correctamente, por eso necesitas aprender cual es la dinámica adecuada de caminar y correr.

Tu postura también refleja emociones y éxito

Después hacen un análisis de postura en las que ven cómo están alineadas tus rodillas, caderas, columna, hombros y brazos. En ese momento, me dijeron que mi hombro derecho estaba levantado y la doctora García Cué me prescribió ejercicios para solucionar este problema y que no afectara mi columna. También me dio una lista de ejercicios para solucionar asimetrías musculares entre mi lado derecho e izquierdo.

¿Sabías que tu postura dice mucho de ti? Una postura enconchada expresa depresión y fracaso, mientras que una postura erguida, le grita al mundo que estás listo para conquistarlo.

Plantillas personalizadas

Los tres estudios que te realizan por computadora son el estático, el dinámico y el de postura, se mandan a la fábrica de plantillas para hacértelas personalizadas que recoges en una semana después y que gradualmente realinean armónicamente todo tu cuerpo como debería estar.

Cada plantilla de cada pie es diferente, pues los pies no son iguales y requieren de diferente cuidado.

Los materiales que utilizan fueron desarrollados especialmente para diferentes tipos de pies, como niños, para calzado normal, deportivos, corredores y hasta para pie diabético.

Lesiones y dolor

Toda mi vida he sido deportista y en la actualidad entreno a mucha gente que invierten para mantenerse sanos y saludables. Es por eso que los estudios son tan importantes, pues pueden solucionar a tiempo problemas anatómicos que se van agravando con el paso del tiempo y que pueden hacer que termines en el quirófano pagando una operación cara y complicada como por ejemplo, reemplazo de cadera.

Una última recomendación para corredores y deportistas, la evaluación de pies y postura es más que indispensable no sólo para evitar lesiones, sino también para conseguir mejor rendimiento deportivo.

Si desean acudir a una valoración médica, contacta a Ultramed al (55) 5661 1000 o email [email protected]

Nos leemos la próxima semana.