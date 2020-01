Recomendaciones para viajeros que visitarán zonas con presencia de coronavirus

Jorge Baruch Díaz Ramírez, director de la Clínica del Viajero de la UNAM, nos dio algunas recomendaciones para las personas que viajen a los sitios donde existen casos de coronavirus

Jorge Baruch Díaz Ramírez, director de la Clínica del Viajero de la UNAM, dio recomendaciones a las personas que viajen a los lugares donde hay presencia confirmada del nuevo coronavirus, principalmente en las provincias de China.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, Díaz Ramírez señaló que lo más recomendable es no viajar a las provincias de China donde se han registrado casos de coronavirus.

“Los viajeros internacionales deben tomar medidas antes, durante y después del viaje para mantenerse en el menor riesgo posible de adquirir el nuevo coronavirus. Estamos hablando de viajar a los lugares donde hay casos del coronavirus, que son básicamente las provincias de Chinas. Antes de viajar a estos lugares debemos de evaluar el riesgo-beneficio. Hay que seguir las recomendaciones de Salud y Relaciones Exteriores (SRE), en el sentido de si es un viaje no esencial a estas provincias de China, lo mejor sería reprogramar el viaje y no ir”, aseguró.

El director de la Clínica del Viajero de la UNAM señaló que hay tres grupos de alto riesgo, para los cuales pidió tomar precauciones, solicitando información de salud a la Clínica del Viajero de la UNAM, a través de su sitio web o acudiendo a consulta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para recibir asesoría especializada con base en este tipo de riesgos.

Personas que visitan a familia y amigos en China;

Aquellos estudiantes de movilidad internacional o expatriados que van a estar en China por placer convencional;

Quienes van a hacer negocios, que son de corporativos internacionales

Antes del viaje, Díaz Ramírez subrayó que hay que actualizar los esquemas de vacunación de las enfermedades más comunes o parecidas, como la influenza, la cual deben realizar 14 días antes de su viaje. También destacó que los mexicanos que nacieron antes de 1995 deben tener completas sus dosis de vacunación contra el sarampión.

Durante el viaje, señaló que ya hay muchos países que han impuesto filtros sanitarios para abordar el avión: “es importante señalar que los viajeros deben saber que no pueden viajar si están enfermos o tienen síntomas de enfermedad, porque si no van a ser detenidos e inspeccionados para verificar que no sean signos de coronavirus”, dijo.

“Mientras están allá (en las zonas de coronavirus) es importante mantener una distancia de las personas que presentan signos de influenza, ponerse un cubrebocas durante el tiempo en que estén en las ciudades con brotes; evitar consumir alimentos crudos o en términos medios y evitar asistir a las zonas de los mercados donde hay animales vivos”, argumentó.

¿Qué hacer al regreso a México?

El director de la Clínica del Viajero de la UNAM señaló que cuando el viajero regrese al país debe evitar en los siguientes 7 a 14 días ir a eventos masivos, estar al pendiente ante cualquier síntoma de enfermedad y acudir con un médico de inmediato en caso de detectarlo, informándole que estuvo en zonas de riesgo.

“Hay que evitar saludar de mano o de beso, estornudar o toser con el ángulo del codo, desinfección de manos frecuente, mantenerse al pendiente de las noticias”, aclaró.

Además, es importante registrar los itinerarios de viaje en el Sistema de Registros para Mexicanos en el Exterior, para que, en caso de una eventualidad extraordinaria, las autoridades sepan a qué mexicanos tienen que contactar.